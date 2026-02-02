Congreso debe dejar de actuar a contentillo político: Caratachea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del PAN, Vanessa Caratachea Sánchez, señaló la falta de celeridad y apego a la ley en el Poder Legislativo, señalando directamente a la Mesa Directiva por manejar la agenda y la publicación de decretos de manera arbitraria y partidista. La crítica surge tras la tardanza en la publicación de un decreto clave que destinaría el 8% de las prerrogativas de los partidos políticos al fortalecimiento de la participación femenina en la política michoacana.
Caratachea Sánchez calificó como "muy lamentable" que el Congreso no haya enviado a tiempo el decreto para su publicación oficial, lo que resulta en un perjuicio directo para las mujeres que buscan mayor representación y capacitación.
La diputada enfatizó el doble discurso de la coalición gobernante, que promueve el apoyo a las mujeres en la retórica, pero frena acciones concretas con el retraso administrativo.
La legisladora panista usó como ejemplo la parálisis en la aprobación de actas, un indicio claro de la desorganización o el manejo político de los temas. "Recordemos que en el Congreso pareciera que está a contentillo de la mesa los temas. Recordemos que en julio lo que ocurrió, que ni siquiera se ha aprobado un acta", declaró, refiriéndose a la sesión del 2 de julio, cuya acta sigue sin publicarse a pesar de que ya estamos en febrero.
La diputada consideró que el retraso en la publicación del decreto de las prerrogativas, aunque no tenga tintes políticos explícitos, se traduce en un daño real a la agenda de género. Sostuvo que la Mesa Directiva tiene la facultad de agilizar estos procesos, y su omisión es inaceptable, especialmente cuando se trata de compromisos adquiridos con el sector femenino.
Caratachea Sánchez también abordó la necesidad de un cambio en la dirigencia de la Mesa Directiva, esperando que el próximo relevo, que involucra al PT, corrija el rumbo. Denunció que el actuar actual ha incluido violencia hacia algunas diputadas y, fundamentalmente, ha violado la Ley Orgánica que rige el Congreso.
Finalmente, la panista hizo un llamado a la responsabilidad y al respeto por el marco legal, advirtiendo que si la actual mayoría no puede cumplir con las formas y el procedimiento, debe proceder a reformar la ley en lugar de incumplirla sistemáticamente.
