Congreso debe dejar de actuar a contentillo político: Caratachea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del PAN, Vanessa Caratachea Sánchez, señaló la falta de celeridad y apego a la ley en el Poder Legislativo, señalando directamente a la Mesa Directiva por manejar la agenda y la publicación de decretos de manera arbitraria y partidista. La crítica surge tras la tardanza en la publicación de un decreto clave que destinaría el 8% de las prerrogativas de los partidos políticos al fortalecimiento de la participación femenina en la política michoacana.

Caratachea Sánchez calificó como "muy lamentable" que el Congreso no haya enviado a tiempo el decreto para su publicación oficial, lo que resulta en un perjuicio directo para las mujeres que buscan mayor representación y capacitación.

La diputada enfatizó el doble discurso de la coalición gobernante, que promueve el apoyo a las mujeres en la retórica, pero frena acciones concretas con el retraso administrativo.

La legisladora panista usó como ejemplo la parálisis en la aprobación de actas, un indicio claro de la desorganización o el manejo político de los temas. "Recordemos que en el Congreso pareciera que está a contentillo de la mesa los temas. Recordemos que en julio lo que ocurrió, que ni siquiera se ha aprobado un acta", declaró, refiriéndose a la sesión del 2 de julio, cuya acta sigue sin publicarse a pesar de que ya estamos en febrero.