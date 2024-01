"¿Qué preferimos, un Michoacán como Morelia o un Morelia como Michoacán?", cuestiona Alfonso Martínez

Por otra parte, lamentó que hay muchas restricciones en la ley y se tiene que cuidar lo que se dice, pero afirmó que luchará para que haya total libertad de expresión y que “no tengamos leyes tan restrictivas que no permiten hablar con libertad, como si los ciudadanos no pudiéramos tener la libertad de decidir y de escuchar lo que quisiéramos, pues también hay que luchar para decir lo que queramos, pero hoy soy respetuoso de la ley y no podemos decir muchas cosas”.

Antes del registro, el candidato fue acompañado por militantes y simpatizantes del sol azteca y funcionarios de su gobierno desde el entronque con el Boulevard García de León, por la lateral de Avenida Camelinas, hasta el PRD, con música de banda y porras.

Doc