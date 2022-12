PVEM deja interlocución con Ayuntamiento de Aguililla

Lo anterior se debe a la intervención del asesor de la alcaldesa de Aguililla, María de Jesús Montes Mendoza, quien además es su pareja sentimental, situación reconocida por la presidenta el pasado 16 de noviembre ante los medios de comunicación, añadió.

Ernesto Núñez informó que la Secretaría de Gobierno de Michoacán intentará un tercer encuentro entre la síndica, Elsa Contreras, los regidores del cabildo y la alcaldesa, con la finalidad de determinar los espacios en la administración del municipio, sin embargo, PVEM ya no participará.

"Yo lo dejé en la cancha donde tiene que estar, yo intenté la ruta partidista pero no hubo respeto a los acuerdos y dije en ese momento que iba a desconocer al asesor. Debe de haber seriedad y no lo veo, no por ella -la presidenta- pero creo que está mal asesorada", mencionó el diputado del Verde.

A decir de Núñez fue el pasado jueves 1 de diciembre cuando se intentó una segunda reunión de acuerdos, pero sin éxito, a partir de ese día el Partido Ecologista decidió ya no intervenir como interlocutor.

"Lo más importante es el municipio, más allá de los actores políticos para que puedan trabajar los funcionarios ya con normalidad y que esto se traduzca en gobernabilidad para la gente de allá", mencionó el líder partidista.

Es de recordar que Montes Mendoza solicitó al Congreso de Michoacán la destitución de su síndica y el resto del cabildo, mientras de Elsa Contreras interpuso una denuncia por juicio político contra la presidenta.

RYE