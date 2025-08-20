"PVEM defenderá plurinominales y autonomía de OPLES en reforma electoral", adelanta Ernesto Núñez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, adelantó que su partido se opondrá a la desaparición de las posiciones de representación proporcional, o lo que comúnmente se conoce como "plurinominales", esto al considerar que las pluris benefician a partidos en crecimiento como el suyo.
En el marco de una próxima plenaria nacional del PVEM, se planteará abogar por la autonomía de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), toda vez que el legislador federal reconoció preocupación por propuestas que podrían debilitar la democracia en el país.
Si bien Núñez Aguilar adelantó que habrá respeto a la línea nacional de su partido, insistió en que la autonomía de los OPLES es esencial para garantizar elecciones transparentes y locales.
El legislador reconoció las especulaciones sobre una reforma electoral diseñada para “sacudirse” a aliados de Morena, como el PVEM y el PT, pero destacó la importancia de mantener la coalición para asegurar la mayoría calificada que la presidenta Claudia Sheinbaum necesita para sus reformas constitucionales.
Entre las alternativas para mejorar el sistema electoral, Ernesto Núñez resaltó la figura de los “diputados de primera minoría” y la integración de candidatos a regidores que queden en segundo o tercer lugar en elecciones municipales. Estas medidas, que ya operan en algunos estados, dijo, podrían elevar el nivel de los cabildos y fortalecer la democracia local.
RPO