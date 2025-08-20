"PVEM defenderá plurinominales y autonomía de OPLES en reforma electoral", adelanta Ernesto Núñez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, adelantó que su partido se opondrá a la desaparición de las posiciones de representación proporcional, o lo que comúnmente se conoce como "plurinominales", esto al considerar que las pluris benefician a partidos en crecimiento como el suyo.

En el marco de una próxima plenaria nacional del PVEM, se planteará abogar por la autonomía de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), toda vez que el legislador federal reconoció preocupación por propuestas que podrían debilitar la democracia en el país.

Si bien Núñez Aguilar adelantó que habrá respeto a la línea nacional de su partido, insistió en que la autonomía de los OPLES es esencial para garantizar elecciones transparentes y locales.