PT ya no impulsará candidatura del hijo de Fausto Vallejo: Sandoval Flores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido del Trabajo (PT) ya no impulsará a Rodrigo Vallejo Mora "El Gerber" con una posible candidatura a diputación local, informó el dirigente estatal, Reginaldo Sandoval Flores.

En entrevista, el líder petista mencionó la intención del PT para siglar al hijo del exgobernador, Fausto Vallejo Figueroa, al destacar al instituto político como un partido incluyente, sin embargo, informó, fue el propio aspirante quien decidió ya no caminar en el mismo camino.

"Tengo entendido que ya no está en la ruta de nosotros, no sé qué pasó con él, tiene la libertad de tomar la decisión que él quiera, pero entiendo que ya no. Él tomó una decisión rara, no sé qué paso, como dice la gente 'ni nos avisó', nosotros no teníamos dificultad porque somos incluyentes y todos tienen la oportunidad, pero el tomo una decisión que ya no sé qué fue que no está con nosotros", dijo Sandoval Flores.

Además, aseguró que hay un PT fuerte orgánicamente en Michoacán, y a nivel nacional, resaltó, la coalición está bien organizada para cumplir con la meta de superar los 30 millones de votos.

"El PT está muy fuerte orgánicamente, poderoso y organizado listos para sacar la contienda sin ninguna duda, vamos en el federal sin ningún problema vamos a sacar la tarea; Claudia va a sacar más votos que los que sacó nuestro presidente Andrés Manuel que fueron 30 millones", agregó.

El petista insistió en que para la alianza "Seguimos haciendo Historia" es necesario garantizar la curul de al menos 84 senadores y 334 diputados.

