PT, listo para ir solos en las próximas elecciones, pero no se descartan alianzas: Hugo Rangel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido del Trabajo (PT) está listo para ir solos en las próximas elecciones en Michoacán, aseguró el diputado local Hugo Ernesto Rangel Vargas, al no descartar las alianzas rumbo al 2027 con aquellas instituciones que vayan de la mano con la izquierda y los ideales del obradorismo.

En entrevista para Radio Fórmula Michoacán con el periodista Mario Hernández, el legislador anunció que el próximo domingo 7 de septiembre se llevará a cabo una Asamblea Informativa que estará liderada por el dirigente estatal y diputado federal, Reginaldo Sandoval Flores, donde se tocará el Programa de Acción en cuanto a las tareas y acciones que se han planteado para la instalación territorial permanente; la construcción de los Comités de Base en los Municipios y el Estado; la afiliación continua; la construcción de políticas de alianza con las asociaciones, sindicatos y diversos sectores ambientalistas, de mujeres, empresariales, con jóvenes y estudiantes; y los trabajos de autogestión.

"Esta Asamblea Informativa tiene la finalidad de revisar el avance que tenemos como partido en el municipio y el estado", indicó al precisar que también se realizará un análisis sobre lo que está pasando en el país y su posición a nivel global, además de tener el contacto directo con las bases, toda vez que es fundamental para la construcción del partido al escuchar y defender las causas de la gente.

A lo anterior, Rangel Vargas enfatizó que se busca tener una preparación puntual a las bases y militancia del Partido del Trabajo para competir solos, toda vez que se han convertido en la institución política de mayor crecimiento de Michoacán.

"Las cifras dan cuenta de ello y somos el único partido con crecimiento exponencial y se debe al trabajo estratégico que hemos despegado", señaló al indicar que los referentes nacionales de este año son puntuales, más porque en Veracruz se gobernaba 6 municipios y ahora serán 30.

Por lo que mencionó que se estará siguiendo la ruta nacional y construyendo la correspondiente en Michoacán para que el PT vaya solo en el 2027 y, con posibilidades de alianza con aquellos partidos que sean de izquierda y con ideales del obradorismo.

RYE