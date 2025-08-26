PT en Michoacán, a favor de la elección de consejeros electorales por voto popular

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo parlamentario del PT en el Congreso del Estado, Reyes Galindo Pedraza, se posicionó a favor de la posibilidad de elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante el sufragio popular, pues se trata, dijo, de una consigna del Partido del Trabajo (PT).

En una entrevista, el diputado resaltó que la reforma electoral busca empoderar al pueblo, y será la elección de consejeros y consejeras electorales uno de los puntos principales de discusión a nivel nacional de la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Galindo comparó el sistema actual con el modelo previo de designación judicial: antes de la reforma al Poder Judicial, los ministros eran seleccionados a través de ternas remitidas por el presidente al Senado, un proceso que restringía la intervención ciudadana.

El diputado señaló que el Congreso de Michoacán debe examinar esta propuesta con suma seriedad, aunque reconoció con franqueza que no todos los legisladores poseen la talla necesaria para este debate trascendental.

Galindo Pedraza enfatizó que el PT, fiel a sus principios fundamentales, defiende la voluntad popular como cimiento de toda representación legítima.

“Todo aquel que ostente una representación popular debería contar con este arraigo, este respaldo ciudadano, tal como sucede con el Poder Ejecutivo, el Legislativo y ahora, idealmente, con el Judicial”, expresó con convicción.

rmr