Proyecta Celeste Ascencio incluir acciones afirmativas en el Poder Judicial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de obtener el virtual triunfo a la Cámara de Senadores, Celeste Ascencio señaló que dentro de sus proyectos en lo individual estará el legislar para incluir acciones afirmativas en el Poder Judicial, tal como se hace en materia electoral, lo anterior, tras considerar que no todas las personas, principalmente, las de los pueblos originarios pueden acceder a cargos como jueces y magistrados.

“Un proyecto fundamental es el tema de poder incluir las acciones afirmativas, así como se da en la materia electoral, hacerlo en el Poder Judicial, porque de pronto tenemos algunos jueces y magistrados que solamente pueden acceder a que sean más jueces y magistrados sus hijos, compadres y camaradas, pero no las personas que somos de pueblos originarios, que traen carrera judicial, que traen más de 20 años trabajando en el poder judicial y que han presentado examen de oposición, pero que, aunque pasen todos los filtros, al momento de la designación, como no tienen una palanca no pueden llegar a ser jueces o magistrados”, afirmó.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM, detalló que apenas comenzará a trabajar en el proyecto, además de resaltar que tras el triunfo será una senadora que permanezca cercana a la ciudadanía.

“Siempre me he mantenido muy cercana con las comunidades, de entrada tengo que regresar a dar las gracias a los municipios a donde fui a pedir el apoyo y concretar esos compromisos que había hecho, como el llevar algunas guitarras para que los niños empiecen a acercarse al arte y la cultura, vamos a estar regresando y a mantener cercanía constante con las y los michoacanos”, puntualizó.

La virtual senadora añadió que también impulsará el que México firme la convención internacional de derechos de las personas jóvenes, tras señalar que el país tiene un rezago hacia este sector desde hace varios sexenios. Este tema, recordó, lo estuvo promoviendo desde la cámara de diputados cuando fue presidenta de la Comisión de la Juventud.

Celeste Ascencio agregó que para las nuevas cámaras vendrá mucho trabajo para impulsar el paquete de 20 iniciativas propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a los que Claudia Sheinbaum les dará seguimiento, además de impulsar las propias iniciativas que la presidenta electa ha anunciado en materia de paridad de género y bienestar.

“Viene mucho trabajo, hay que resaltar que en el Congreso de la Unión, la cámara de diputados, en conjunto con la Cámara de Senadores, fue histórica su productividad legislativa, ningún congreso del país había trabajado tanto como con Andrés Manuel López Obrador, como en efecto estamos observando. Tenemos que superar nuestros propios récords”, añadió.

Celebró los resultados obtenidos en la elección, los cuales, dijo, son resultado de la lucha que representa el Movimiento de Regeneración Nacional y que, puntualizó, están surtiendo efectos.

“Arrasamos con la doctora Claudia Sheinbaum, en el senado, tenemos nueve diputaciones federales de las 11, 21 diputaciones locales de las 24, vamos a tener mayoría en el Congreso Local. Tenemos 43, de las 112 presidencias municipales”.

Finalmente, agregó que esperaban estos resultados para su partido, tras asegurar que se habían planteado metas claras y concisas.