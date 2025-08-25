Proteger el medio ambiente es proteger el bienestar de la sociedad: diputada Sandra Arreola

En cuanto al respaldo político, la legisladora confió en que el Congreso local dará su apoyo a estas iniciativas, aunque reconoció que la resistencia podría venir de los ayuntamientos, quienes son los responsables de vigilar el funcionamiento de los rastros. Pese a ello, aseguró que su trabajo seguirá encaminado a consolidar acuerdos con autoridades municipales.

Además de la agenda ambiental, Arreola subrayó su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres, niñas y niños. En este rubro, mencionó una reforma que busca agilizar los juicios de pensión alimenticia, evitando que los deudores eludan sus responsabilidades y que los menores sufran retrasos en la recepción de recursos vitales para su bienestar.

La legisladora también impulsa la creación de un Consejo Consultivo de Mujeres en Michoacán, con el objetivo de dar voz a las jornaleras y a otros sectores femeninos que —aseguró— suelen quedar fuera de los programas públicos. Esta iniciativa, dijo, permitirá que las políticas y recursos destinados a las mujeres se apliquen de manera más efectiva y cercana a sus necesidades.

Otro de los ejes de su trabajo ha sido la construcción de una agenda común con un bloque de ocho diputadas de distintos partidos políticos, con quienes ha promovido iniciativas en favor de la niñez, la juventud, el medio ambiente y también de los hombres, con campañas de salud para la prevención del cáncer de próstata. “Dejamos a un lado los colores partidistas para trabajar por las y los michoacanos”, expresó.

Finalmente, la legisladora reconoció que su labor no ha estado exenta de críticas e incluso amenazas, pero aseguró que seguirá trabajando con convicción y firmeza en favor de Michoacán. De cara al segundo año legislativo, adelantó que uno de los temas prioritarios será la Ley de Economías Circulares, la cual —afirmó— marcará un antes y un después en el cuidado ambiental y en la forma de producción en la entidad.

rmr