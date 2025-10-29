Proponen sanciones penales a trabajadores de bancos que participen en robos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada del PVEM, Sandra Arreola Ruíz, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Michoacán y aplicar sanciones a empleados de bancos que colaboren en robos a cuentahabientes, considerando su participación como coautoría, con penas de hasta 10 años de prisión.

La propuesta responde a casos en los que los delincuentes exigen sumas exactas recién retiradas, lo que sugiere filtraciones internas en las instituciones bancarias. Este tipo de delitos ha sido reiterativo en el estado, especialmente en Morelia.

Arreola Ruíz, coordinadora de la bancada verde ecologista, tomó como referencia una reforma similar implementada en la Ciudad de México para combatir delitos que erosionan la confianza en el sistema financiero.

La semana pasada, dos robos en Morelia sumaron más de medio millón de pesos, ambos con un modus operandi similar: asaltos inmediatos tras retiros bancarios de grandes cantidades.

“Se ha notado que los asaltos ocurren justo después de que las víctimas retiran sumas considerables de dinero, y los delincuentes saben con precisión la cantidad retirada y cómo van vestidas las personas, lo cual sugiere que no es producto de la casualidad ni de la suerte”, detalló Arreola, citando un caso en el que exigieron 275 mil pesos retirados minutos antes.

La propuesta adiciona la fracción X al artículo 204 del Código Penal, elevando las penas a 10 años cuando el robo ocurra en el contexto de operaciones bancarias, retiros o traslados.