Proponen mujeres perredistas superar el porcentaje de paridad de género en las candidaturas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mujeres perredistas impulsan la propuesta de que en el Partido de la Revolución Democrática se les otorgue hasta un 60% de las candidaturas, lo que significaría superar el porcentaje obligado de la paridad de género, informó la vicepresidenta del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lucila Martínez Manríquez.

En entrevista, mencionó que la propuesta surge de varias mujeres consejeras en el partido y que ya se puso a consideración del dirigente estatal, Octavio Ocampo Córdova.

"Es propuesta de algunas mujeres que son consejeras, que estamos muy cerca del partido. Yo propiamente como vicepresidenta del partido he platicado de esto con el presidente, no me adjudico sola la propuesta, ha salido de varias, pero sí hemos sido insistentes que tenemos que ir en el 50% o más y él está en la mejor disposición con los compañeros que avalan esta propuesta", dijo.