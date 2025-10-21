Proponen Día del Bienestar en el natalicio de AMLO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido del Trabajo (PT) propuso declarar el 13 de noviembre como el “Día Nacional del Bienestar”, fecha que coincide con el natalicio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque su nombre no es mencionado en la iniciativa.
La propuesta fue presentada en la Cámara de Diputados por Ana Karina Rojo Pimentel, legisladora del PT, y ya fue turnada a comisiones para su análisis desde el 14 de octubre.
La diputada argumenta que la elección de esta fecha no es “arbitraria ni fortuita”, sino que responde a razones de carácter simbólico, estratégico y social. Además, destaca que no interfiere con ninguna otra conmemoración oficial, lo que permitiría que la jornada tenga una “identidad propia” dentro del calendario cívico.
También subraya que el 13 de noviembre es el mismo día en que se celebra el Día Mundial de la Bondad (World Kindness Day), una iniciativa internacional que promueve la compasión, la empatía y la generosidad.
Aunque la iniciativa evita mencionar directamente a López Obrador, la coincidencia con su cumpleaños no evita el debate sobre la institucionalización simbólica de su figura en la historia reciente de México.
