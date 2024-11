Propone Sandra Arreola aumentar penas de prisión por delitos de maltrato y crueldad animal

En su exposición de motivos, la coordinadora del GPPVEM resaltó la existencia de sanciones para as personas que atenten contra la vida de los animales, no obstante, reconoció que las medidas actuales no han sido suficientes para prevenir el maltrato animal de manera efectiva, además de lagunas legales que dan cabida a la impunidad

La propuesta de Arreola Ruíz es aumentar de seis meses a tres años la pena mínima, y de dos años a seis años la máxima de prisión y de 100 a 800 días de multa económica en el caso de crueldad animal, mientras que, en el delito de maltrato contra los animales, la sanción sería de dos a tres años de cárcel y 50 a 300 días de multa.

La reforma contempla también hacer las sanciones más severas cuando quienes cometan crueldad o maltrato animal sean funcionarios o servidores públicos.

"Es urgente fortalecer el marco jurídico con sanciones más severas, especialmente cuando los responsables son personas que ocupan cargos públicos, quienes tienen la obligación de ser modelos de conducta para la sociedad. En estos casos, la sanción debe ser más rigurosa, considerando la naturaleza de su rol dentro de la administración pública y su capacidad para influir en el comportamiento social", resaltó la legisladora.

A decir de la coordinadora, las normas jurídicas en la materia en cuestión a nivel mundial, federal y estatal son resultado de esfuerzos conjuntos para garantizar el trato digno hacia los animales, medidas que buscan promover el respeto, bienestar y protección de los animales.

RYE