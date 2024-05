Propone René Valencia comprar helicóptero para emergencias y entubar el río Chiquito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El candidato a la presidencia municipal de Morelia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Valencia Reyes, adelantó que, de llegar al ayuntamiento, impulsará la compra de un helicóptero para la capital del estado, además de rehabilitar la obra hidráulica de la ciudad y entubar el río Chiquito para hacerlo una vialidad rápida.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM, detalló que el helicóptero que se adquiriría servirá para apoyar en cuestiones de seguridad pública, además de tener la función de helibalde a fin de atacar de manera frontal los incendios forestales y también se utilizaría como ambulancia aérea.

"No es posible que Morelia, con un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos, siendo la capital del estado, no cuente con un helicóptero. Va a ser un helicóptero que va a ser utilizado para esas tres cosas nada más, no se va a andar paseando a Belinda o hacer otras actividades, va a ser para lo que es", dijo.