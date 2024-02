Propone Lupita Díaz erradicar restricciones o exclusiones para deportistas en Michoacán

“Es por ello que hoy, nuevamente aquí me encuentro para hacer tangible el compromiso asumido con este sector y hablar por ellos, para que su voz sea ley. Es necesario, que esta Legislatura, se haga sentir y asumamos una posición garantista para que nunca más una persona deportista que tenga o no una discapacidad se vea imposibilitada a realizar esta actividad y más bien sea el deporte una herramienta para garantizar la inclusión, la igualdad y la no discriminación”.