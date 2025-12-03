Propone diputada garantizar atención médica en reclusorios de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del compromiso por mejorar las condiciones de salud en la entidad y en cumplimiento con los lineamientos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado presentó la iniciativa de reforma al artículo 121 de la Ley de Salud del Estado de Michoacán.

Esta propuesta busca dar cumplimiento a los lineamientos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos en los Centros de Readaptación Social, donde quienes cumplen alguna condena no cuentan con acceso a servicios de salud dignos.