Pronto tendremos medios alternativos para la justicia administrativa de Michoacán: Lizett Puebla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La implementación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en materia administrativa para Michoacán, está próxima; y, comenzará aplicándose en casos tales como: sanciones derivadas de multas de tránsito, prestaciones de policías, por cese, baja o remoción, y actos emitidos por Organismos Operadores de Agua Potable de la región.

Esto, conforme con el reciente Acuerdo del Pleno del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM), el cual define la declaratoria del inicio formal de operaciones del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), el primero para esta rama de la justicia en nuestra entidad.

De acuerdo con la magistrada presidenta del Pleno, doctora Lizett Puebla Solórzano, el Centro arrancará funciones a principios de septiembre próximo, atendido por personas integrantes del TAAM que ya han sido capacitadas y certificadas con ese fin.