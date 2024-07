Promociona Celeste Ascencio foros informativos sobre la reforma judicial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada federal por Morena, Celeste Ascencio Ortega, invitó al foro informativo en torno a la reforma al Poder Judicial, que se llevará a cabo en la casa de la cultura en el municipio de Paracho, asamblea que forma parte de las diversas actividades internas alrededor del país en la materia.

En entrevista con MIMORELIA.COM, la legisladora describió la iniciativa federal como una propuesta de hacer "la justicia más justa", buscando atacar la corrupción dentro del Poder Judicial y así, evitar el encarcelamiento de personas inocentes.

La morenista recordó que entre las cuestiones que busca la reforma están erradicar el nepotismo y la corrupción, trabajar internamente con austeridad, y brindarle a la población la facultad de elegir a sus juzgadores mediante el voto popular.

"Evidentemente serán perfiles idóneos, que estén preparados, capacitados, estudiados para que puedan llevar a cabo la justicia que tanto anhelamos en nuestro país y que no pase lo que ocurre ahora que las cárceles se encuentran llenas de personas de pueblos originarios que como no tienen una defensa y no hablan bien el español, hoy están pagando delitos que ni siquiera saben cuáles son, y los que verdaderamente cometieron un delito están libres".

Para lograr foros informados y educados, es que se están generando en la Cámara de Diputados los diálogos nacionales, mientras que desde la coordinación nacional de Morena, también se están generando foros, en este sentido, Celeste Ascencio reconoció que, el tema tiene que llegar a todos los municipios, comunidades y pueblos.

"A veces son temas que sólo se conocen en las ciudades y no se llevan a los pueblos, a los municipios y distritos más pequeños; por eso estamos convocando en los alrededores de Paracho para informar cuál va a ser el proceso que se va a seguir, porqué queremos hacer esta nueva implementación de justicia y para eso estaremos abordando todos estos temas".

Para el foro de mañana se estera una nutrida participación de expertos en derecho y derechos humanos para colaborar en la asamblea informativa.

Por último, Ascencio Ortega aseguró que los foros son ciudadanos y abiertos, por ello cualquier persona puede participar, también aquellos ciudadanos que no estén a favor de la reforma judicial, esto al reconocer que es la apertura a la información y el intercambio de ideas como se gesta la democracia en México.

RYE