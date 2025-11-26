Prohíben que menores viajen solos a hoteles en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión ordinaria, el Pleno del Poder Legislativo aprobó prohibir que prestadores de servicios públicos de movilidad pasiva trasladen a niñas, niños y adolescentes a zonas turísticas como hoteles, hostales, moteles o paradores carreteros, salvo cuando los menores estén acompañados por sus padres o tutores legales, quienes deberán acreditar dicha personalidad mediante la CURP.

El dictamen, presentado por las Comisiones Unidas de Movilidad y Comunicaciones, de Protección a la Niñez y Adolescencia, y de Turismo, reformó los artículos 20 y 47 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, con el fin de establecer controles idóneos y proporcionales que garanticen los derechos de movilidad de los menores, evitando que sean trasladados solos a cualquier otro establecimiento con fines de hospedaje o recreación.

Asimismo, se estipuló que los prestadores de servicios públicos de movilidad pasiva del Sistema Estatal de Transporte en el estado podrán trasladar a las y los menores no acompañados por sus padres o tutores legales, únicamente cuando exista una autorización escrita firmada por los padres o tutores ante fedatario público, o bien, ante la unidad administrativa o entidad encargada del Desarrollo Integral de la Familia.

Además, se otorgó a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas la facultad de diseñar e implementar acciones y programas de difusión dirigidos a los sectores de transporte y servicios turísticos, con el objetivo de garantizar la correcta aplicación del protocolo para prevenir y sancionar la trata de personas, así como del protocolo para la prevención del abuso sexual a niñas, niños y adolescentes.