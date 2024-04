Programas sociales deben ser integrados en la constitución de Michoacán: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). - La candidata a diputada local por la coalición Juntos Hacemos Historia, Giulianna Bugarini Torres, ha tocado casa por casa para escuchar las peticiones más sentidas del distrito 11 de Morelia, donde una de las más solicitadas es que los programas sociales deben estar en la constitución del estado.

“Porque solo así el pueblo sentirá garantía que nadie podrá quitarlos al pueblo, que ha alcanzado una justa reivindicación. El distrito once tiene la esperanza por la continuidad de los programas sociales, esa es una de las principales peticiones que me han solicitado, porque les ha cambiado su vida por completo, y nosotros no les vamos a fallar”, aseguró la aspirante al distrito 11.