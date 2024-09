Primo del presidente en Irimbo, el designado como alcalde interino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Miguel Ángel Andrade Ruíz, primo del actual alcalde y quien buscaba la reelección en Irimbo, Fernando Palomino Andrade, fue el designado por el Congreso de Michoacán como presidente interino en ese municipio y durante el periodo necesario hasta que se realice la elección extraordinaria y se acredite al ganador o ganadora.

Tras la toma de protesta y en entrevista con medios de comunicación, el edil provisional dijo ser primo del ex candidato, asimismo reconoció no tener experiencia en la función público, pues como contador de profesión ha estado a cargo únicamente de empresas privadas, pero nunca al frente de un cargo de gobierno.

"No tengo experiencia, soy contador público, he estado a cargo de empresas particulares, tengo conocimiento en administración (...) He tenido muchos retos y este será uno más en mi vida, y lo superaré", afirmó.

En torno a la elección extraordinaria, aseguró que mientras duré en el ayuntamiento, será imparcial, mientras que auguró una buena participación de los irimbarenses en una segunda votación a presidencia municipal.

Andrade Ruíz mencionó que, al ser militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se le hizo la invitación para ocupar la presidencia de manera provisional y en una comisión fue que se tomó la decisión, esto luego de prever que la sentencia de los tribunales electorales sería la de la nulidad de la elección.

AVL