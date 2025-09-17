Primer Grito de Sheinbaum marcará un hito en la historia del país: Morena Michoacán

El dirigente estatal Jesús Mora González y la secretaria de las Mujeres, Mireya Aguilar González, coincidieron en que la ceremonia reivindicó el papel de las mujeres en la Independencia, al tiempo que celebraron el simbolismo del evento: desde el color del vestido, la escolta de cadetas y cuando la mandataria se paró frente al retrato de Leona Vicario.

Para Mora González, el primer Grito de Sheinbaum será replicado en los estados que son gobernados por Morena, pues se trata de un ejemplo de reivindicación:

“Esto marca un antes y un después, y no solamente a nivel nacional, porque estoy convencido de que, en lo sucesivo, nuestros representantes populares, al menos los del Movimiento de Regeneración Nacional y la Cuarta Transformación, en sus arengas expresarán también el papel trascendental de las mujeres en nuestras luchas históricas: en la Independencia, en la Revolución, en la Reforma, en la democratización del país, que durante muchos años se mantuvieron en el cajón del olvido de la historia —debemos de reconocerlo—. Pero hoy se le da ese valor de importancia, y eso marca un tema fundamental, trascendental para nosotros como mexicanos, y nos enorgullece que una mujer con esa capacidad, esa visión, encabece los rumbos de nuestro país”, afirmó Mora González.