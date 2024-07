Primer gran reto de Sheinbaum, resolver la inseguridad de México: PRD Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, aseguró que el primer gran reto que tendrá la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, será el de resolver la inseguridad que se vive en el país.

A pregunta expresa, el líder partidista reconoció que México es un país con altos índices de violencia, asesinatos, robos y extorsiones, éste último fenómeno, incluso, resaltó que tiene sometidas a comunidades enteras.

Lo anterior, agregó, también representa un obstáculo para el desarrollo del país, provoca migración y aleja las inversiones.

Ocampo Córdova agregó que en estos seis años de la administración federal que está por concluir la estrategia de seguridad no dio resultados.

“Pasaron seis años en los que los índices de inseguridad no bajaron, por el contrario, aumentaron, que tiene que haber un cambio para el próximo sexenio, es decir, los próximos seis años tiene que cambiar la estrategia, ya no puede ser la misma estrategia con la que se vino caminando durante los seis años, se tiene que cambiar, de lo contrario mantendremos otros seis años bajo las mismas condiciones (...). Es un problema que está, no es un problema nuevo, pero lo cierto es que la estrategia que se implementó durante estos seis años no dio resultado”.