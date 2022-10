PRI Michoacán tiende la mano a regidoras amenazadas de Penjamillo

En rueda de prensa, el priísta adelantó que no importa el partido del cual emanen las cinco mujeres, por lo que reiteró el llamado con el único propósito de brindarles algún tipo de atención.

Valencia Reyes recordó que el PRI cuenta con un área de atención a víctimas, el cual podría ser utilizado por las servidoras públicas, asimismo, dijo, la dirigencia podría fungir como mediadora entre ellas y el Gobierno de Michoacán.

El líder partidista reprochó que desde los partidos que representan a las cinco mujeres no se hayan aún pronunciado por la violencia y supuestas amenazas que vivieron en su municipio.

"Si están enterados, pero no hacen nada, sale lo mismo; aquí no nos importa de qué partido sean porque tenemos un centro de atención a víctimas, luchamos por los derechos humanos de las víctimas, somos un partido cercano a buscar la justicia sin distinción alguna de partido político, no estamos en proceso electoral ni nos importa, aquí tienen las puertas abiertas", señaló Valencia Reyes.

Poco antes de terminar el encuentro con los medios de comunicación, el dirigente recibió un mensaje en donde se le informó que será la regidora priísta de Penjamillo, Teresa García Ríos, la mediadora entre el instituto y las víctimas.

Es de recordar que, luego de tres semanas como desplazadas, tres de las cinco mujeres se reunieron con medios de comunicación para denunciar públicamente los abusos que sufrieron en pasados días, entre ellos amenazas directas de muerte y agresiones como patadas, cinturonazos y fuertes cachetadas.

Según mencionaron, los sujetos responsables de las agresiones supuestamente iban en nombre de la alcaldesa de Penjamillo, Xóchitl del Río Carranza.