PRI Michoacán se une a rechazo a reformas constitucionales enviadas por AMLO

"Aquí hay un cálculo político electoral en función del proceso que estamos viviendo y a él -AMLO- no le interesa reformar la constitución, a él le interesa sacar rentabilidad política y le interesa seguir polarizando al país, seguir desviando la atención de la sociedad de los temas que son verdaderamente relevantes e importantes; los enemigos de México no son los diputados ni los ministros de la Corte, son los delincuentes que a diario asesinan, extorsionan, secuestran, y no se está hablando -en las reformas- cómo le vamos a poner un alto a los criminales".

En este sentido, el priísta llamó a "no caer en el juego" del presidente de la República, y fomentar un discurso de odio contra el Poder Judicial de la Federación.

RYE