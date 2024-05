PRI Michoacán no visualiza declinaciones en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán no visualiza alguna declinación en la contienda por el Ayuntamiento de Morelia, así lo afirmó el dirigente de ese instituto político, Guillermo Valencia Reyes.

En rueda de prensa el líder el partido tricolor destacó de su candidato, René Valencia, el respeto que ha mantenido con sus contrincantes políticos, limitándose a encuentros públicos, por lo que descartó otro tipo de acercamientos para discutirse una posible declinación.

"En Morelia no se prevé que haya alguna declinación de algún candidato por otro partido no está en el escenario, en la intensión porque tampoco se ha buscado; René no ha tenido acercamientos más allá de los foros y los debates, ha sido muy respetuoso con ellos, así que no se prevé que haya alguna declinación en los próximos días".

Al PRI se han ido sumando a lo largo del proceso de campañas militancia y perfiles de otros partidos, reconoció Valencia Reyes, tal es el caso de Jacona en donde el candidato de Movimiento Ciudadano se sumó al aspirante del Revolucionario Institucional, así también, en Tarímbaro, actores políticos de Morena se sumaron a Bladimir González, candidato por la coalición PRI, PAN, PRD.

Valencia Reyes reconoció que las dinámicas de adhesiones de militantes y aspirantes a otros proyectos políticos depende de cada municipio.

"En Morelia hemos recibido el apoyo de muchas personas que no tienen ninguna militancia partidista pero que además nunca votan, por ejemplo; cada municipio es distinto el escenario y creo que en esa diferencia que hay en cada región del estado es distinta la participación de los aspirantes o candidatos".

RYE