PRI Michoacán listo para renovar a su consejo político estatal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A la espera de que el Comité Directivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, envíe la convocatoria formal, el PRI Michoacán se encuentra listo para llevar a acabo el proceso de renovación de su consejo político estatal, máximo órgano interno de toma de decisiones colectivas al interior de ese partido.

En rueda de prensa, el dirigente estatal, Guillermo Valencia Reyes, aseguró que por primera vez la elección de los consejeros será abierta, descartando la repartición de posiciones a personajes, perfiles o grupos priístas.

"Queremos que sea una consejo muy incluyente en el que estén tomados en cuenta los priístas, no los que se dicen tener una mayoría, la realidad los rebasó porque hoy en día no hay grupos que decidan por los militantes, los que ostentaban grupos ya no están en el PRI o ya no participan en política".

Edna Martínez, secretaria técnica del Revolucionario Institucional, recordó la importancia del consejo político, al ser el órgano interno deliberativo y de conducción del partido, en donde incluso, se toman las decisiones de la metodología para la selección de candidatos, a través del trabajo por comisiones y con una comisión permanente que se dedica a darle seguimiento a todas las decisiones de obvia resolusión.

En torno a la conformación del actual consejo, descartó la integración de actores como Yarabí Ávila González y Marco Polo Aguirre Chávez, cuadros ex priístas que abandonaron al partido, pues los propios lineamientos del PRI lo impiden:

"Dentro del reglamento que manejamos, cuando dejan de participar en tres sesiones de manera consecutiva en ese momento se les da de baja, independientemente de que se hayan retirado del partido (...) Se les da de baja y se invita al suplente, es decir que no quedan lugares vacantes que eso es importante".

Al consejo político estatal del PRI, lo estarán integrando 446 militantes, la mitad de ellos estatutarios y el resto mediante una planilla electoral, asegurando la paridad de género y las acciones afirmativas.

AC