PRI Michoacán alcanza las 18 mil firmas para aspirantes a la presidencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, superó las 18 mil firmas recabadas para los dos aspirantes presidenciales que representan al partido en el Frente Amplio por México: Beatriz Paredes Rangel y Enrique de la Madrid Cordero.

En rueda de prensa, el dirigente estatal del partido tricolor, Guillermo Valencia Reyes, destacó el esfuerzo de los comités municipales para rebasar las 10 firmas, a tarea de la dirigencia nacional. Como ejemplo mencionó los comités de Puruándiro, Zamora, Ciudad Hidalgo, Tepalcatepec y Apatzingán.

Mencionó que será en un informe nacional en donde se indique cuántas simpatías en Michoacán recibió Paredes y cuántas De la Madrid, pues la instrucción del PRI nacional fue apoyar a ambos aspirantes a conseguir las 150 mil firmas como parte de los requisitos para mantenerse en la contienda interna en el frente, para la candidatura de México.

"Se logró que los dos llegaran a esa meta, con un crecimiento sostenido y permanente desde que inició la etapa de registros (...) Los dos compañeros que levantaron la mano pasarán a la siguiente ronda y ojalá haya mucho diálogo entre ellos para que se logre la unidad en torno a sólo uno, para no desgastar nuestros esfuerzos, porque quiero dejarlo muy claro: los priístas vamos con un o una priísta, es a quien vamos a apoyar".

Para el ejercicio de recabación de firmas, los priístas involucrados observaron una gran cantidad de credenciales de elector vencidas, y que, al menos en Michoacán alcanzaron las 10 mil, a decir de Memo Valencia, no obstante, dijo, se trató de un tema constante a nivel nacional.

Por lo anterior, el dirigente estatal anunció la implementación de acciones para impulsar a la ciudadanía a actualizar su credencial ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Este ejercicio nos permitió darnos cuenta de la gran cantidad de personas que tienen su credencial vencida; quiero hacer un llamado a la sociedad a renovar su credencial de elector. Como partido iniciaremos una campaña, una estrategia de convocatoria a la sociedad para renovar su credencial porque la única forma de participar en el próximo proceso electoral en la elección es con una credencial vigente, y así como muchos compañeros no pudieron participar en este proceso, si no la renuevan no podrán votar".