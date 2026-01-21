PRI endurece campaña contra Morena en redes sociales

En el mensaje, el PRI lanza duras críticas a Morena, al señalar que son “brutos e ineptos para todo”, responsabilizándolo del incremento de la violencia y de la falta de resultados en materia de seguridad pública.

La campaña ha generado comentarios divididos en redes sociales. Algunos usuarios respaldan el mensaje y consideran que refleja problemas reales de seguridad; otros cuestionan al PRI y critican la estrategia, recordando situaciones pasadas del país y cuestionando el enfoque de la campaña.