PRI endurece campaña contra Morena en redes sociales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó una campaña en redes sociales dirigida a criticar la gestión de Morena en materia de seguridad. Bajo el lema “Con Morena Se La Saben”, el partido difundió un video creado con inteligencia artificial que muestra el robo de un microbús sin que haya intervención policial.
El contenido del video incluye estadísticas que indican que uno de cada dos adultos en México ha sido víctima de algún delito y que, durante los últimos siete años, más del 90% de los delitos no se denuncian, principalmente porque las personas consideran que hacerlo resulta inútil.
En el mensaje, el PRI lanza duras críticas a Morena, al señalar que son “brutos e ineptos para todo”, responsabilizándolo del incremento de la violencia y de la falta de resultados en materia de seguridad pública.
La campaña ha generado comentarios divididos en redes sociales. Algunos usuarios respaldan el mensaje y consideran que refleja problemas reales de seguridad; otros cuestionan al PRI y critican la estrategia, recordando situaciones pasadas del país y cuestionando el enfoque de la campaña.
RPO