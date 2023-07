PRI cercano a los militantes a través de afiliaciones a domicilio

“Hay veces que en publicaciones de redes me comentan: “yo no puedo acudir”. Hay personas que están en silla de ruedas y no pueden acudir al Comité Directivo Estatal y nosotros acudimos a su domicilio porque queremos que la gente que quiera estar con nosotros sea atendida de manera personal”

dijo la coordinadora estatal de Afiliación y Registro Partidario del CDE PRI Michoacán