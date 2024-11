PRI buscará reunión entre Bedolla y sus alcaldes para abordar temas financieros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Valencia Reyes, informó que, a través del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, buscará una reunión entre el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y las y los alcaldes emanados del PRI, con el fin de abordar temas financieros en tiempos de análisis y aprobación de proyectos de presupuestos municipales, estatal y federal.

En rueda de prensa el líder partidista negó que a las y los presidentes priistas hayan sido invitados a reunirse con el mandatario, tal como ocurrió con alcaldes de Morena, de ahí el interés de que los munícipes sostengan una reunión con Ramírez Bedolla, máxime ante los posibles ajustes financieros en las participaciones estatales a los municipios.

"Hubo una reunión con el Secretario de Finanzas -Luis Navarro- a la que no fue convocado el PRI, al menos no por los causes formales, al secretario de Gobierno se le hizo la petición para una reunión con alcaldes priistas y el gobernador y conocer las reducciones o ajustes, porque debemos saber diferenciar si es un ajuste o será una reducción al presupuesto".

En términos municipales, Valencia Reyes detalló que la instrucción a sus alcaldes es mantener finanzas sanas y no aumentar sus impuestos dentro des sus respectivos proyectos de presupuesto.

Avance informativo...

