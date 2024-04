Priístas hidalguenses se manifiestan en silencio en rueda de prensa de Guillermo Valencia

El problema en Hidalgo se generó a partir de que el PRI consiguió acordar ir en alianza en Uruapan tanto en los distritos locales, como en la candidatura a la alcaldía, a partir de ahí, las tablas de género cambiaron nuevamente.

Valencia Reyes informó que son alrededor de 10 municipios que están en la misma situación de Ciudad Hidalgo, entre ellos, Ario de Rosales, en donde la militancia ya había elegido a su candidato e incluso ya había una planilla, no obstante, la coalición terminó por imponerse a los acuerdos internos municipales.

Ante las y los manifestantes, el dirigente advirtió que no se dejara intimidar ni presionar con protestas.

"No está cerrado el asunto, pero no se puede hacer política forzando, a mí con descalificaciones no me van a presionar, pueden venir aquí las veces que quieran, esta es su casa y los vamos a recibir, pero entiendan una cosa: soy un presidente de partido que está fajado, informado, acostumbrado a enfrentar a criminales, integrantes del crimen organizado, ¿ustedes creen que me van a presionar?", advirtió.

Los manifestantes únicamente sostuvieron carteles con leyendas como "Hidalgo va con Rubén" y "Memo cumple tu palabra".

RYE