Priístas de Tiquicheo toman instalaciones del IEM para exigir constancia de elección municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al asegurarse ganadores de la elección a presidencia municipal, priístas de Tiquicheo tomaron las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y exigieron al órgano entregar la constancia de mayoría a su candidato, Mario Reyes Tavera.

El dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Saúl Serrano Jaimez, detalló que la suma de resultados de las actas le da la victoria con 2 mil 540 votos a su candidato, 309 sufragios por encima del candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), sin embargo, el comité del IEM no ha realizado el ejercicio de recuento de las actas.

En entrevista, informó que al IEM se le solicitó atraer a la sede central en Morelia el recuento de los votos, pero no hubo disposición del órgano electoral, acusó.

"No han querido contar en el edificio del IEM; el conteo de las urnas no se ha realizado, nosotros tenemos nuestras actas, pero en las urnas no se ha realizado, nadie ha asistido y allá los muchachos -del IEM- no quieren hacer nada", dijo.