“Presidenta, presidenta, presidenta” fue el apoyo de uruapenses a Grecia Quiroz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Presidenta, presidenta, presidenta” y “pura sombreriza, pura sombreriza, pura sombreriza” fueron los gritos de mujeres y hombres que este miércoles acompañaron a Grecia Quiroz a la toma de protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan.

Afuera del Congreso de Michoacán, sin importar el sol y la poca sombra del lugar, los uruapenses estuvieron desde mediodía dando su apoyo a la mujer que, desde este miércoles, tomó las riendas del municipio y continuará con el legado de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez.

El ambiente afuera del Palacio Legislativo fue de paz; elementos de la Policía Municipal de Uruapan custodiaron en todo momento a los simpatizantes, quienes con sombrero puesto y camiseta blanca respaldaron a la alcaldesa.