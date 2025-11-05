“Presidenta, presidenta, presidenta” fue el apoyo de uruapenses a Grecia Quiroz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Presidenta, presidenta, presidenta” y “pura sombreriza, pura sombreriza, pura sombreriza” fueron los gritos de mujeres y hombres que este miércoles acompañaron a Grecia Quiroz a la toma de protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan.
Afuera del Congreso de Michoacán, sin importar el sol y la poca sombra del lugar, los uruapenses estuvieron desde mediodía dando su apoyo a la mujer que, desde este miércoles, tomó las riendas del municipio y continuará con el legado de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez.
El ambiente afuera del Palacio Legislativo fue de paz; elementos de la Policía Municipal de Uruapan custodiaron en todo momento a los simpatizantes, quienes con sombrero puesto y camiseta blanca respaldaron a la alcaldesa.
Alrededor de las 13:00 horas, Grecia Quiroz llegó al Congreso del Estado con un fuerte operativo de seguridad por parte de la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Uruapan. En las oficinas anexas, mejor conocidas como La Casa, fue por donde ingresó y se retiró del recinto.
Dos incidentes se registraron: el primero, con la detención de un joven que portaba drogas y piedras; y el segundo, cuando los elementos municipales no permitieron el paso de un joven en motocicleta que llevaba de fondo el corrido de Carlos Manzo.
Las matracas estuvieron presentes por parte de los integrantes; Carmen comentó que se ha depositado toda la confianza para que Grecia Quiroz continúe el legado de su esposo, Carlos Manzo.
El secretario de Obras Públicas Municipal de Uruapan, Esteban Constantino, señaló que el apoyo no solo es del movimiento, sino de todos los uruapenses para que Grecia Quiroz concluya el período de administración que tenía Carlos Manzo, los últimos dos años.
Las porras a Grecia se escucharon afuera del Legislativo al momento en que rindió protesta. Escuchaban a través de la bocina colocada en el patio del Congreso, cuyo sonido llegó hasta la calle, mientras otros seguían la transmisión por redes sociales y plataformas digitales para generar la bulla por la toma de protesta.
A decir de los simpatizantes, Grecia Quiroz representa paz y dar continuidad al legado de su esposo Carlos Manzo, donde el bienestar y la seguridad de los uruapenses son primero.
RYE-