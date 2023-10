Presidencias de consejos municipales del PRD, se acordaron sin jaloneos: Lucila Martínez

Previo a la sesión del Consejo, Martínez Manríquez informó que la falta de formalidad de los comités municipales se te dio únicamente por cuestiones de trámite y reuniones pendientes con los nuevos líderes.

La exdiputada local informó, son alrededor de 20 los comités municipales que estarán rindiendo protesta este día ante el Consejo Estatal perredista, y confió en que los nuevos líderes a nivel local estarán siguiendo y manteniendo los trabajos territoriales del partido aurinegro.

En panorama de alianzas partidistas, Lucila Martínez aseguró del PRD un instituto político más fuerte en comparación con el 2021, al referir que para este nuevo proceso electoral, la coalición con el PRI y el PAN es un proyecto nacional.

En este sentido aseguró que al PRD están regresando ex militantes y se están adhiriendo nuevos cuadros políticos:

"Sí se nos fue mucha gente -en el 2021- pero también hay otros que se están adhiriendo y personas que están regresando, creo que no fue lo que se les prometió y ellos mismos lo han visto, y creo que el sentir ahora y más que nada en la alianza ya no es en carácter personal del partido, es más bien en carácter de salvar el estado y a nuestro México, porque tenemos un gobierno que desafortunadamente en temas de administración, seguridad, salud, educación no nos ha dado ni nos ha generado resultados".

amc