Presentan iniciativa para atender violencia política por razón de género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local Liz Alejandra Hernández Morales presentó la iniciativa de ley de violencia política por género ante consejeras del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y representantes del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM).

Destacó que lo que se busca es que haya una norma que facilite resolver a los órganos sobre el tema y se le dé seguimiento a los casos después del proceso electoral, ya sea por oficio o por queja.

Además, permite que las víctimas presenten cualquier tipo de prueba que acredite que se le violentó, asimismo, decida si asistir a la audiencia de manera personal o virtual.

También propone que se resguarde con elementos policiales a la víctima y que el agresor no pueda acercarse a ella, ni a sus personas cercanas.

Entre la reparación del daño a la víctima se contempla una disculpa pública y en su caso reubicación del cargo.

"Es una iniciativa a favor de la mujer michoacana para que no volvamos a ser violentadas en la política por razón de género, se le harán las adecuaciones necesarias al presentarse en mesa técnica, esperemos que se dictamine rápido", dijo.

Las consejeras del IEM, Viridiana Villaseñor Aguirre y Araceli Gutiérrez Cortés reconocieron la iniciativa y se comprometieron hacer llegar sus aportaciones y observaciones de la misma.

Adelantaron que el órgano electoral no podría atender medicamente a las victimas al no contar con ese tipo de personal, pero sí podrían canalizar a las instituciones de salud, además de que se agregaría que quien agreda no pueda contender para algún cargo de elección popular.

