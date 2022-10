Presentan iniciativa ciudadana sobre "Violencia Vicaria"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Experiencias y preocupaciones de la vida cotidiana encuentran espacio en los Foros “El Congreso Te Escucha”, organizados por el Comité de Comunicación de la 75 Legislatura que integran los diputados Daniela de los Santos Torres, Mayela Salas, Víctor Zurita, Víctor Manríquez y Oscar Escobar. Tal es el caso de la Iniciativa ciudadana presentada por Elizabeth T. P., quien propone castigar la “violencia vicaria” con hasta 8 años de prisión.

Durante la pandemia el padre de su hija pidió judicialmente que la niña conviviera con ella solamente vía electrónica bajo el pretexto de que era lo mejor para su salud, lo cual desató un infierno de dolor, pues aún teniendo la custodia legal, no volvió a verla durante un año.

Tuvo que aprender a navegar en el sistema judicial para recuperarla y en el camino encontró apoyo en organizaciones civiles y personas viviendo la misma situación, lo que le permitió investigar e informarse, descubriendo que todo el sufrimiento ocasionado por su ex pareja, en realidad es una forma de violencia intencional que los especialistas han denominado “violencia vicaria”.

Elizabeth no entendía como era posible que su hija pudiera convivir con los amigos y hasta con la familia de la nueva pareja de su ex, pero ella como madre no tenía esa posibilidad. Mientras esto sucedía, su ex pareja le exigía modificar el convenio de divorcio y aceptar reducir el monto de pago de alimentos a cambio de dejarla ver nuevamente a su hija.

Eso es precisamente la violencia vicaria, utilizar a los hijos o hijas para amenazar, chantajear, condicionar o causar dolor. Para Elizabeth T.P. resultaba incomprensible que esa situación no fuera motivo de ninguna sanción y que su ex pareja utilizara a su hija para tener el control absoluto de la situación familiar.

El miedo, la impotencia y el sufrimiento se volvieron tan insoportables que estuvo a punto de ceder y resignarse. No se dio por vencida y hoy estudia la licenciatura en derecho para poder llevar ella misma su caso, además encontró en el “Congreso te Escucha” una puerta para intentar reformar la ley y hacer visibles estas agresiones.