Presenta Vicente Gómez iniciativa de ley para brindar servicios de salud prioritaria a grupos vulnerables

En su intervención en tribuna, durante la sesión ordinaria de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, el diputado precisó, que la propuesta está dirigida a la atención de las infancias y adolescencias que hayan quedado en situación de orfandad a consecuencia del delito de feminicidio, toda vez que en la entidad se registran más del 50 por ciento de los homicidios de mujeres, muchas madres de familia.

Dijo que la iniciativa también alcanza a las mujeres que padecen enfermedades crónico degenerativas, que afectan no solo la salud, sino que empobrecen a las familias y ponen en riesgo su vida.

De igual forma, mencionó, se busca que se brinde una atención integral a las adolescentes embarazadas, para garantizar su inclusión social y laboral; y brindarles oportunidades de estudios.

mrh