Prepara Sandra Arreola iniciativa para prevenir cirugías estéticas en menores de edad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el lamentable hecho de una menor de 14 años que falleció en Durango por complicaciones de una cirugía de implantes mamarios, la diputada Sandra Arreola Ruíz, coordinadora del grupo parlamentario del PVEM en el Congreso de Michoacán, prepara una iniciativa para prohibir cirugías estéticas electivas en menores de edad.
En entrevista, la legisladora detalló que ya ha habido acercamientos con expertos en cirugía estética para definir su próxima iniciativa:
El caso de Durango conmocionó al país cuando la adolescente, operada en una clínica privada con consentimiento parental, murió por una embolia pulmonar durante el procedimiento. El cirujano, con cédula profesional, enfrenta cargos por homicidio culposo, pero el incidente expuso la vulnerabilidad de menores a cirugías no médicamente necesarias.
Arreola Ruíz propondrá reformar la Ley General de Salud para excluir cirugías electivas como liposucciones, implantes o rinoplastias en menores, aunque permita procedimientos reconstructivos como el de labio leporino.
La iniciativa surge de la preocupación por la influencia de las redes sociales en la autoimagen de las jóvenes, donde el 70% de las adolescentes mexicanas reporta insatisfacción corporal. En este contexto, Arreola Ruíz ve en esta reforma una prevención de riesgos que van más allá de lo físico.
RPO