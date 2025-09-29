Política

Prepara Sandra Arreola iniciativa para prevenir cirugías estéticas en menores de edad

La coordinadora del PVEM en el Congreso de Michoacán busca reformar la Ley General de Salud tras la muerte de una menor de 14 años en Durango
NAOMI CARMONA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el lamentable hecho de una menor de 14 años que falleció en Durango por complicaciones de una cirugía de implantes mamarios, la diputada Sandra Arreola Ruíz, coordinadora del grupo parlamentario del PVEM en el Congreso de Michoacán, prepara una iniciativa para prohibir cirugías estéticas electivas en menores de edad.

En entrevista, la legisladora detalló que ya ha habido acercamientos con expertos en cirugía estética para definir su próxima iniciativa:

“Tuvimos acercamiento con la Asociación de Cirujanos Estéticos, están horrorizados por este caso. El médico que realizó sí estaba con cédula. No queremos que pase, obviamente, con gente que no tenga cédula, y menos, pues, ni aún teniendo cédula que pase con menores de edad. Entonces, antes de que exista un tema aquí en Michoacán, queremos prevenir”
expresó Arreola Ruíz, enfatizando la urgencia de actuar ante las presiones de las redes sociales

El caso de Durango conmocionó al país cuando la adolescente, operada en una clínica privada con consentimiento parental, murió por una embolia pulmonar durante el procedimiento. El cirujano, con cédula profesional, enfrenta cargos por homicidio culposo, pero el incidente expuso la vulnerabilidad de menores a cirugías no médicamente necesarias.

Arreola Ruíz propondrá reformar la Ley General de Salud para excluir cirugías electivas como liposucciones, implantes o rinoplastias en menores, aunque permita procedimientos reconstructivos como el de labio leporino.

“Si bien actualmente, con el permiso de los papás o de uno de los papás se pueden efectuar cirugías, lo que queremos modificar es que estas cirugías que son electivas. Por ejemplo, pudiera haber una cirugía plástica de labio leporino, que es evidente que es necesaria, pero una cirugía de implante de mamas, de liposucción, lipotransferencia, etcétera, pero a una menor de 14 años, no es algo ni médico ni necesario”
detalló

La iniciativa surge de la preocupación por la influencia de las redes sociales en la autoimagen de las jóvenes, donde el 70% de las adolescentes mexicanas reporta insatisfacción corporal. En este contexto, Arreola Ruíz ve en esta reforma una prevención de riesgos que van más allá de lo físico.

