Prepara PRI Michoacán expulsión de Gloria Tapia, Xóchitl Ruíz y Conrado Álvarez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del Partido Revolucionario Institucional, en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, anunció que el PRI ya está en la primera etapa del proceso de la posible expulsión de tes militantes.

Se trata específicamente de Gloria Tapia Reyes, Xóchitl Ruíz González y Conrado Mejía; las dos primeras presentaron su renuncia a partir de otro color la semana pasada.

En rueda de prensa Valencia Reyes refirió que la diferencia entre la renuncia a la militancia y la expulsión del partido es el impedimento de regresar al instituto posteriormente. Este proceso, dijo, forma parte de una depuración dentro del Revolucionario Institucional.

"Estamos en proceso de expulsión de tres militantes, que pese a que hayan renunciado se dará este procedimiento, la diferencia es que ya no pueden regresar. Hoy el partido tiene una etapa de depuración donde nos quedamos quienes estamos por convicción", resaltó.

El dirigente detalló que en el caso de Gloria Tapia la razón de la expulsión es haber votado a favor de la reforma judicial en la comisión de Puntos Constitucionales durante la pasada legislatura; Conrado Mejía se integró a la representación parlamentaria y no a la bancada del PRI cuando hizo uso de la curul como diputado suplente de Daniela de los Santos Torres.

De Xóchitl Ruíz la historia la conocen toda la militancia del PRI, especialmente las mujeres priístas que han cuestionado duramente a su dirigente, así lo reconoció el propio Guillermo Valencia. Ante ello, el líder partidista mandó el siguiente mensaje.

"He sido muy cuestionado por las compañeras y entiendo sus razones porque le dimos un espacio político a alguien que ya no está y que no sé si en algún momento estuvo. Hay muchas mujeres priístas que salieron a dar la cara por nuestro partido que no tuvieron un espacio de participación privilegiado".

Será esta tarde en la Comisión Política Permanente del PRI en donde se abortará el procedimiento de expulsión, espacio en el que además se escuchará a las mujeres priístas inconformes, prometió Valencia Reyes.

RYE