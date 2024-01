Preocupa a perredistas falta de validación de 500 precandidaturas en Michoacán

A su vez, el exfuncionario de gobierno, Alberto Frutis Solís, destacó que la preocupación en los perredistas se genera por la incertidumbre en sus compañeros de no saber si participarán o no como precandidatos, y como segundo punto destacó la falta de validación acorta los plazos para hacer precampaña en Michoacán.

"Muchos de los aspirantes no saben si van a participar o no y ese es el primer filtro, la validación. Si alguien cumplió totalmente con los requisitos va a estar presente, si no cumplió nos tienen que notificar y el porqué; pero lo más delicado es que se acortan los tiempos de precampaña y entonces les damos ventaja a los adversarios, nosotros mismos nos estamos autoacotando y eso en política es importante para avanzar en los temas. Esa es la gran preocupación", agregó.

El miércoles por la tarde se llevó a cabo una reunión entre los perredistas inconformes que mantenían la sede central del partido tomada y la Dirección Estatal del PRD, con el fin de exigir transparencia en los mecanismos de selección de precandidatos que el dirigente nacional, Jesús Zambrano Grijalva, no se involucre en las decisiones de Michoacán, y para reiterar la importancia de validar a las y los aspirantes. Poco después de las 01:00 horas de este jueves, se dio a conocer que las instalaciones perredistas en Morelia fueron liberadas.