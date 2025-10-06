PRD sin interés en formar alianzas, afirma Ocampo Córdova

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán no busca alianzas electorales por ahora, enfocándose en una ruta propia para reivindicar su ideología de izquierda y recuperar el registro nacional perdido en 2024. Octavio Ocampo Córdova, dirigente estatal, rechazó puertas cerradas por otros partidos, afirmando que el PRD decidió distanciarse de la derecha para evitar la pérdida de identidad.

“No es que nos hayan cerrado, digo, de entrada, nosotros cerramos la puerta con el tricolor del PAN. No nos la cerraron, nosotros decidimos con mucha convicción ideológica no ir más con la derecha. Esa fue la única forma en la que perdimos nuestro registro nacional. Era inconcebible que fuéramos juntos con la derecha, no había manera, no había forma, complejo difícil y las otras puertas no las hemos tocado como para que se pueda decir que no lo han cerrado”, aclaró Ocampo Córdova en rueda de prensa.

El PRD, que en 2024 obtuvo solo el 2.8% de votos nacionales y perdió su registro, busca reposicionarse en Michoacán con tres diputados locales.

Ocampo Córdova enfatizó la defensa de principios como la pluralidad y la representación proporcional como fundamentos en el "sol azteca", por lo que, al menos por el momento, no están interesados en abordar el tema de las coaliciones y alianzas.

“No estamos interesados en andar tocando puertas para una alianza. En PRD estamos enfocados en una ruta propia, tenemos todo para participar solos, no nos preocupa nada, vamos a crecer más, nos podemos convertir en un proyecto alternativo de verdad que les pediría ya quítenos los errores del pasado que nosotros no cometimos, todo lo del pasado que fueron errores eso tiene que quedar en el pasado, no fuimos nosotros”, insistió Ocampo, rechazando cargar con negativos de gobiernos anteriores como el de Silvano Aureoles.

El dirigente criticó la repetición de figuras políticas en Michoacán, desde Lázaro Cárdenas, Fausto Vallejo, Silvano Aureoles Conejo, e incluso Alfredo Ramírez Bedolla, pues se trata, dijo de la misma visión de gobernanza de los últimos 30 años.

Ocampo propuso alianzas solo con partidos de izquierda en caso de que estas se den, y teniendo como antecedente la negativa de la dirigenta de Morena, Luisa María Alcalde, para que el partido guinda se una con el PRD.

BCT