PRD respetará municipios que se nieguen a ir en alianza en el 2024

"En el caso particular de Michoacán, estamos en comunicación permanente con los tres partidos (...) Lo que hemos platicado y la postura del PRD siempre ha sido que no le vamos a imponer nada a la gente, donde la gente decida ir aliados lo vamos a permitir, también son muchos municipios donde nos han dicho que quieren ir solos. No les vamos a imponer nada que la gente no determine".