PRD reconoce labor de sus 19 alcaldes en Michoacán "por su visión de izquierda"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán reconoció a las y los 19 presidentes municipales emanados de sus filas, en el marco de los informes de gobiernos municipales.

En rueda de prensa, Verónica García Reyes, secretaria general del PRD, y Octavio Ocampo Córdova, presidente estatal, informaron que durante los últimos días acompañaron a sus alcaldes en los informes de gobierno, resaltando los resultados alcanzados en beneficio de más de 500 mil ciudadanos representados por el PRD.