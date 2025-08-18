PRD reconoce labor de sus 19 alcaldes en Michoacán "por su visión de izquierda"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán reconoció a las y los 19 presidentes municipales emanados de sus filas, en el marco de los informes de gobiernos municipales.
En rueda de prensa, Verónica García Reyes, secretaria general del PRD, y Octavio Ocampo Córdova, presidente estatal, informaron que durante los últimos días acompañaron a sus alcaldes en los informes de gobierno, resaltando los resultados alcanzados en beneficio de más de 500 mil ciudadanos representados por el PRD.
García Reyes subrayó el trabajo cercano y solidario de los alcaldes perredistas, quienes han priorizado la atención a las necesidades de sus comunidades.
La dirigencia del PRD se ha hecho presente en municipios como Carácuaro, Charapan, Huetamo, Coahuayana, Churumuco, Cojumatlán, Huaniqueo, Hidalgo, Chucándiro e Indaparapeo.
El líder estatal del PRD felicitó a las alcaldesas y alcaldes por su labor, destacando que son una pieza clave en la estructura del partido.
