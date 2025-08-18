Política

PRD reconoce labor de sus 19 alcaldes en Michoacán "por su visión de izquierda"

Naomi Carmona
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán reconoció a las y los 19 presidentes municipales emanados de sus filas, en el marco de los informes de gobiernos municipales.

En rueda de prensa, Verónica García Reyes, secretaria general del PRD, y Octavio Ocampo Córdova, presidente estatal, informaron que durante los últimos días acompañaron a sus alcaldes en los informes de gobierno, resaltando los resultados alcanzados en beneficio de más de 500 mil ciudadanos representados por el PRD.

García Reyes subrayó el trabajo cercano y solidario de los alcaldes perredistas, quienes han priorizado la atención a las necesidades de sus comunidades.
“Me parece que han sido buenos resultados, vimos mucho acompañamiento y cercanía con la gente, el trabajo y la convicción de que pueda seguirse trabajando con una visión, insisto, de izquierda con cada uno de ellos”.

La dirigencia del PRD se ha hecho presente en municipios como Carácuaro, Charapan, Huetamo, Coahuayana, Churumuco, Cojumatlán, Huaniqueo, Hidalgo, Chucándiro e Indaparapeo.

Por su parte, Ocampo Córdova enfatizó el carácter municipalista del PRD, recordando que desde la reforma de 1997, impulsada por Ernesto Zedillo Ponce de León, el partido ha trabajado para fortalecer los ayuntamientos a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), fondo aprovechado por las y los munícipes perredistas para financiar obra pública y servicios esenciales como pavimentación, agua potable, vivienda y electrificación, atendiendo directamente las demandas ciudadanas.

El líder estatal del PRD felicitó a las alcaldesas y alcaldes por su labor, destacando que son una pieza clave en la estructura del partido.

