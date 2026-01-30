PRD pide al IEM supervisión del evento AMA por posibles actos anticipados

El acto está programado para este próximo domingo 1 de febrero de 2026 a las 11:00 horas, teniendo como sede el emblemático Pabellón Don Vasco en la capital del estado.

A través de un oficio oficial (PRD/SAE/PA-006/2026) firmado por el Lic. José Luis García Sandoval, representante propietario del partido ante el órgano electoral, el Sol Azteca busca que la autoridad electoral dé fe de lo acontecido durante la asamblea.

Esta medida se fundamenta en los artículos 25, 26 y 37 del Código Electoral del Estado, con el objetivo de transparentar el uso de recursos y el contenido del discurso político, previniendo posibles acusaciones de actos anticipados de campaña, un tema recurrente en el ambiente político michoacano.

Sobre el evento "AMA MICHOACÁN", partidos como el PRD y Morena le han atribuido al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el evento AMA, por el acrónimo del nombre del alcalde capitalino.