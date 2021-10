PRD no se enfrascará en luchas estériles, la prioridad es Michoacán: Víctor Manríquez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, no se enfrascará en luchas estériles, porque su prioridad es la construcción de caminos que abonen al bienestar y desarrollo de las y los michoacanos, recalcó el diputado Víctor Manuel Manríquez González, coordinador de la bancada perredista en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.



El diputado puntualizó que los disensos y la diversidad de opiniones son característica de una Legislatura Plural, en donde ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta, por lo que se precisan de los consensos para sacar adelante la tarea legislativa.



“Nuestra convicción ha sido, sigue siendo y será el hacer equipo por Michoacán, por lo que estamos conscientes en la necesidad de consensos, de construir acuerdos”.



Apuntó que junto con sus compañeras de bancada, el PRD tiene la firme convicción de mantener un diálogo abierto, ya que de otra manera la posibilidad de que transite el trabajo parlamentario se dificultaría.



Por ello, subrayó que no se enfrascarán en luchas estériles ni distraerán su energía y esfuerzo en confrontaciones sin sentido, apelando en todo momento por el desarrollo de Michoacán.



“En el arranque de esta Legislatura hemos observado momentos de tensión y divergencia, y aunque en el PRD nuestra postura es firme por defender ante todo el interés de nuestro querido estado, estamos claros que las puertas no pueden cerrarse, y que la radicalidad no es ruta que abone”.



Víctor Manríquez puntualizó que las y los michoacanos deben estar seguros que el Grupo Parlamentario del PRD, velará por cristalizar los compromisos asumidos por quienes brindaron su apoyo en las urnas al Equipo por Michoacán.



“Tenemos clara la ruta y nuestro compromiso, y haremos uso del diálogo y el consenso como herramientas para la consecución de todas aquellas acciones que sean en beneficio de esta generosa tierra y quienes la habitan”, recalcó.

