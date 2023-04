PRD Michoacán suma 4 renuncias de cuadros partidistas en 2023

Durante la tarde de ayer, se dio a conocer primero un documento firmado por el exsenador y exdirigente estatal del partido, Antonio Soto Sánchez, en el que critica la alianza del PRD con el PRI y el PAN, además de considerar que, el partido en el que militó durante 33 años, dejó de se una alternativa para la ciudadanía:

"En estos momentos ya no veo por ningún lado cómo la institución realmente podría, con algún mínimo de éxito, seguir contribuyendo en la vida pública del país, toda vez que las condiciones en su vida interna, así como las que prevalecen en el país, le impiden jugar un papel más protagónico e influyente, ya que las circunstancias y los momentos, objetiva y materialmente se han agotado".

MIMORELIA.COM también tuvo acceso a una carta de renuncia escrita y firmada por Rafael García Tinajero Pérez, exdiputado local; exdiputado federal por el distrito XIII de Lázaro Cárdenas en la 59 Legislatura; exsenador de la República; su secretario de Salud en Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo.

El exfuncionario perredista justificó su salida del PRD al considerar que el partido ya no tiene claridad ideológica, vida orgánica, que se ha cargado de desprestigio y que se encuentra en una grave crisis.

La tercera renuncia es la de Efraín García Becerra, documentada en un oficio en poder de esta redacción, y en el cual se explica que su decisión recae en la falta de interés de la dirigencia actual, en la militancia perredista en torno a la elección de sus líderes:

"El partido se olvidó de que la militancia resolviera quienes serían sus dirigentes de partido, en los distintos niveles y quiénes serían sus representantes, en los cargos de elección popular. Por ello ya no nos brindaron la confianza para reconocerlos como líderes y dirigentes del PRD (...) He llegado a la conclusión con honestidad y congruencia, no debo seguir militando en esta organización política", menciona el documento.

Efraín García representó al PRD como diputado federal suplente y exdiputado plurinominal en la 67 legislatura local.

Los tres experredistas fueron fundadores del partido en Michoacán, con 33 años de militancia en el "sol azteca" hasta el día de ayer.

Con estas renuncias anunciadas, firmadas y enviadas a las dirigencias estatal y nacional del Partido de la Revolución Democrática, suman ya cuatro bajas de líderes perredistas, pues a ellos les antecedió Víctor Manríquez González, diputado local que hoy obedece a los lineamientos de Movimiento Ciudadano (MC).

RYE