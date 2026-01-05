PRD Michoacán promete saldar deudas con ex-trabajadores en máximo 15 días

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán puso fecha límite a una de sus obligaciones financieras más sensibles: el pago a los ex-trabajadores que llevan hasta un año sin recibir su salario.

Ángel Rafael Macías Mora, Secretario de Finanzas y Administración del instituto político estatal, confirmó en rueda de prensa que, tras un proceso administrativo complejo, los recursos financieros para saldar estas deudas estarán disponibles en un plazo no mayor a 15 días.

El compromiso surge en medio de la tramitología inherente a la transferencia de derechos y obligaciones de la estructura nacional del partido hacia el Comité Estatal. Macías Mora detalló que se ha avanzado significativamente en la firma de bienes inmuebles y otros activos, y que el contrato de transmisión final se espera firmar esta misma semana, lo que desbloqueará las transferencias financieras subsecuentes.

Son aproximadamente 70 los trabajadores afectados por esta situación, cuyos montos pendientes están siendo calculados minuciosamente debido a variables como los años de servicio (algunos hasta 29 años en la red nacional) y las altas registradas bajo distintas dirigencias estatales. El Secretario reconoció la complejidad del cálculo, especialmente en lo referente a obligaciones laborales y multas generadas en 2024 ante instancias como el INE y el OPLE, las cuales el interventor tenía registradas.

Respecto al riesgo financiero que esta carga representa para el partido local, Macías Mora admitió que existe una mayor carga en pasivos que en activos recibidos en la transferencia. Por ello, el equipo financiero está siendo cauteloso, buscando cómo "aplazar las obligaciones que tenían la programática" para asegurar la movilidad operativa del PRD Michoacán mientras se cumplen las deudas históricas.

El compromiso de pago es la prioridad inmediata tras la resolución de la parte inmobiliaria. El titular de Finanzas fue categórico al asegurar que el cumplimiento de este pasivo es inminente.

Además de los ex-empleados, el PRD Michoacán también atiende a proveedores con montos menores y ha sostenido diálogos con el OPLE para revisar temas de multas. La dirigencia estatal se encuentra en una fase de reestructuración financiera y administrativa, esperando que la conclusión de estos pagos marque el inicio de una etapa de mayor estabilidad para el instituto político en el estado.

