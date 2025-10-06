PRD Michoacán participará con una ponencia en foro de la reforma electoral, adelanta Octavio Ocampo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán participará con una ponencia en el foro de reforma electoral del 16 de octubre de 2025, defendiendo principios históricos como la pluralidad y la representación proporcional, así lo adelantó Octavio Ocampo Córdova, dirigente estatal.

En rueda de prensa, adelantó que el partido busca incidir en la discusión nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que llegará a todas las entidades.

“Si estamos a favor de una reforma electoral y tenemos que involucrarnos en esta reforma electoral, aprovechando el momento y el tiempo, aprovechando este espacio que está generando la presidenta Claudia Sheinbaum, de decir que discutamos entre todos, busquemos entre todos. En Michoacán llegará el foro el 16 de octubre; vamos a participar y llevaremos una ponencia como partido político, de lo que nosotros, desde el PRD, creemos que tiene que pasar en la reforma electoral, sin que se toquen los grandes logros por los cuales luchó la izquierda”, afirmó Ocampo Córdova.