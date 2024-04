PRD impugnará candidaturas en tres municipios michoacanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, anunció que estará impugnando los municipios de Tocumbo, Madero y Queréndaro en donde el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) impidió el registro de candidatos.

En rueda de prensa, el perredista se refirió en específico al caso de Tocumbo del cual argumentó, el IEM no notificó respecto a documentación faltante.

"El órgano electoral decidió no notificarnos para solventar las observaciones, el órgano electoral te da un término para poder subsanar cuando algún documento falta o cuando hay algún error, no nos notificaron, simplemente decidieron no aprobarnos el registro de su municipio y vamos a recurrir porque estamos a nuestro derecho a impugnar la resolución".

En cuanto a Madero y Queréndaro, mencionó que también habrá impugnación ante el Tribunal Electoral de Michoacán, sin embargo, de estos dos municipios no mencionó los motivos de la impugnación.

En total, al PRD se le aprobaron 79 candidaturas, 24 de ellas para competir en solitario por presidencias municipales.